В Киеве узнали о желании США замять тему со вступлением Украины в НАТО

Депутат Верховной Рады заявил, что Украину не примут в НАТО

Украину не примут в НАТО сразу же после заключения мира. О желании США замять тему вступления Киева в альянс в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне.

По словам нардепа, госсекретарь США Энтони Блинкен «сказал европейцам перестать говорить с Украиной о НАТО». При этом он отмечает, что движение в сторону Североатлантического альянса продолжится, но о вступлении речи не идет.

«Никакого НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США и они четко дали сигнал, что Украина не станет членом альянса сразу после войны», — написал Гончаренко.

Депутат также заявил, что основной стратегией для Украины должно стать вступление страны в Европейский союз.

В конце ноября сомнение в том, что Украина сможет вступить в альянс, высказал Владимир Зеленский. При этом украинский лидер снова подчеркнул, что республика идет к стандартам НАТО.