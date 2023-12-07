Зверев предложил другой цвет года Pantone

Зверев не согласился с выбором цвета года Pantone и предложил другой

Шоумен Сергей Зверев заявил, что не согласен с выбором Pantone — персикового цвета года. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам стилиста, этот цвет полнит — трендовым мог бы стать благородный изумрудный. Зверев подчеркнул, что персиковый подходит не каждому, и что «этот цвет полнит».

7 декабря международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2024 года. Им стал персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz («Персиковый пух», — прим. «Ленты.ру»).

Главным цветом 2023 года Pantone выбрал малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном 18-1750 Viva Magenta.