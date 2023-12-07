Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
00:44, 8 декабря 2023Ценности

Зверев предложил другой цвет года Pantone

Зверев не согласился с выбором цвета года Pantone и предложил другой
Сергей Зверев

Сергей Зверев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Шоумен Сергей Зверев заявил, что не согласен с выбором Pantone — персикового цвета года. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам стилиста, этот цвет полнит — трендовым мог бы стать благородный изумрудный. Зверев подчеркнул, что персиковый подходит не каждому, и что «этот цвет полнит».

7 декабря международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2024 года. Им стал персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz («Персиковый пух», — прим. «Ленты.ру»).

Главным цветом 2023 года Pantone выбрал малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном 18-1750 Viva Magenta.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом отказался гарантировать Украине дальнейшую помощь. Когда у США закончатся средства для ВСУ?

      Плюс-сайз-модель показала целлюлит на фото в бикини со словами «это часть меня»

      Названы получившие право жить в Москве евреи

      Известный американский журналист заявил об угрозах главы Пентагона конгрессменам

      Зверев предложил другой цвет года Pantone

      В США построят каток имени Овечкина

      Американский сенатор рассказал о высоком риске терактов в США

      В США одобрили возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов

      На сайте Зеленского появилась петиция о запрете Telegram на Украине

      В России рассказали о влиянии шторма в Черном море на украинские минные поля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости