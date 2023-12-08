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17:31, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

47-летняя ведущая Первого канала раскрыла секрет сексуальности

Фото: Telegram-канал «Жанна Бадоева я»

47-летняя ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева заявила, что сексуальным человека делает естественность. Секрет она раскрыла в Telegram.

Бадоева заявила, что сексуальная привлекательность не определяется только красотой. По мнению ведущей, ее формируют уверенность в себе, коммуникативные навыки, самооценка и самопознание. Ведущая считает, что сексуальность зависит от подхода человека к жизни.

«Речь идет об отношении к другим людям, уверенности в своих жестах, движениях тела и о том, как вы разговариваете. Секретный ингредиент прост: вы должны быть естественными, открытыми и настоящими», — заключила она.

Ранее Бадоева пожаловалась, что мужчины не умеют красиво фотографировать. Она назвала эту особенность вечной женской бедой.

До этого Бадоева, вышедшая замуж в 2014 году, раскрыла секрет крепкого брака. По ее словам, супругам важно уметь договариваться, а также обсуждать неудобные темы, так чтобы не обидеть партнера.

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      Мария Большакова
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