В США призвали Киев отменить одно из решений правительства Украины

В конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей

Палата представителей Конгресса США обратилась к Киеву с призывом отменить введенный правительством Украины в 2022 году запрет на усыновление украинских детей иностранными гражданами. Соответствующую резолюцию в американский парламент внес республиканец Кристофер Смит. «Лента.ру» ознакомилась с текстом документа.

Автор резолюции напоминает, что 13 марта 2022 года правительство Украины приостановило любые процедуры усыновления украинских детей гражданами других стран. Вместе с тем конгрессмен подчеркивает, что 31 мая 2022 года Киев «существенно восстановил свою способность вести официальные дела», подразумевая в том числе возобновление процесса усыновления.

«Усыновление детей-граждан одной страны взрослыми гражданами другой страны может быть чрезвычайно полезным способом объединения детей, нуждающихся в родителях, с семьями, стремящимися и способными открыть свои сердца и дома детям, (...) которые остались сиротами или чьи биологические родители по иным причинам не могут о них заботиться», — уточняется в документе.

В связи с этим члены Палаты представителей обращаются к правительству Киева с просьбой пересмотреть упомянутое решение.

Палата представителей (...) настоятельно призывает правительство Украины пересмотреть и изменить свое решение о приостановке усыновления и размещения в приемных семьях украинских детей гражданами Соединенных Штатов текст резолюции

Ранее Министерство иностранных дел России назвало показной озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции. В ведомстве также отмечали, что США — единственное государство, не ратифицирующее Конвенцию ООН о правах ребенка, а процесс международного усыновления там является непрозрачным и коррумпированным.