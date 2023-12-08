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13:28, 8 декабря 2023Экономика

Казахстан назвал мегасделкой изъятие активов у иностранной компании

Казахстан назвал мегасделкой выкуп у ArcelorMittal предприятия за $286 миллионов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Новым инвестором казахстанского металлургического предприятия «АрселорМиттал Темиртау», ранее изъятого у международного концерна ArcelorMittal, стала группа компаний Allur предпринимателя Андрея Лаврентьева. Об этом на брифинге заявил министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, пишет Kazakhstan Today.

Он назвал соглашение между правительством и «АрселорМитталом» мегасделкой, так как оно имеет исключительное значение для страны. По мнению Шарлапаева, Казахстан избежал множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран.

Власти Казахастан сменили руководство «АрселорМиттал Темиртау» после аварии на шахте имени Костенко в Караганде, которая произошла 28 октября. Трагическое происшествие унесло жизни 46 человек.

Тогда владельцем металлургических предприятий «АрселорМиттал Темиртау» и «АрселорМиттал Тубуляр Продуктс Актау» стал казахстанский государственный фонд прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation. Материнская компания ArcelorMittal, председателем правления которой является индийский бизнесмен Лакшми Миттал, хотела выручить в результате сделки 3,5 миллиарда долларов, но согласилась остановиться на 286 миллионах. В ту же сумму сделка обошлась группа компаний Allur.

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      Платон Щукин
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