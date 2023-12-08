Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 8 декабря 2023Забота о себе

Боящимся проспать Новый год россиянам дали три совета

Фото: Unsplash

Сомнолог Татьяна Сурненкова рассказала, что новогодняя ночь может стать испытанием для людей, привыкших рано ложиться спать. В комментарии для издания Life специалистка дала три совета россиянам, боящимся пропустить главный праздник года.

Сомнолог посоветовала быть активными в течение дня — двигаться, общаться с друзьями, гулять, чтобы скоротать время до полуночи. Также не проспать праздник поможет дневной отдых, отметила Сурненкова. «Поспите днем. Пейте напитки с кофеином, но не позднее чем за восемь часов до запланированного времени отхода ко сну», — прокомментировала врач.

Справиться с сонливостью в Новый год поможет и яркое освещение, блокирующее выработку гормона сна мелатонина, продолжила эксперт. Также взбодриться можно с помощью цитрусовых и громкой музыки.

Материалы по теме:
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019

Напоследок сомнолог порекомендовала есть больше зелени и продуктов с белком на следующий день после новогодней ночи. С таким рационом организм быстрее восстановится, а сон — нормализуется, заключила Сурненкова.

Ранее психолог Геляна Ширикинова предупредила об опасности слишком раннего пробуждения. По ее словам, такой график грозит ожирением и ранним старением.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб в зоне СВО. Он не смог оправиться после тяжелого ранения

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Участницу популярного российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

      В Кремле обвинили Запад в ухищрениях для выделения денег Украине

      Скачок цен на яйца выше 100 рублей объяснили

      Эрдоган сравнил Нетаньяху с Милошевичем

      Мошенники украли у актрисы театра Чехова почти 20 миллионов рублей

      Папарацци сняли Киру Найтли в шапке-ушанке и без макияжа

      Комментатор UFC обвинил Макгрегора в применении допинга

      Казахстан назвал мегасделкой изъятие активов у иностранной компании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости