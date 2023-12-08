Боящимся проспать Новый год россиянам дали три совета

Сомнолог Татьяна Сурненкова рассказала, что новогодняя ночь может стать испытанием для людей, привыкших рано ложиться спать. В комментарии для издания Life специалистка дала три совета россиянам, боящимся пропустить главный праздник года.

Сомнолог посоветовала быть активными в течение дня — двигаться, общаться с друзьями, гулять, чтобы скоротать время до полуночи. Также не проспать праздник поможет дневной отдых, отметила Сурненкова. «Поспите днем. Пейте напитки с кофеином, но не позднее чем за восемь часов до запланированного времени отхода ко сну», — прокомментировала врач.

Справиться с сонливостью в Новый год поможет и яркое освещение, блокирующее выработку гормона сна мелатонина, продолжила эксперт. Также взбодриться можно с помощью цитрусовых и громкой музыки.

Напоследок сомнолог порекомендовала есть больше зелени и продуктов с белком на следующий день после новогодней ночи. С таким рационом организм быстрее восстановится, а сон — нормализуется, заключила Сурненкова.

Ранее психолог Геляна Ширикинова предупредила об опасности слишком раннего пробуждения. По ее словам, такой график грозит ожирением и ранним старением.