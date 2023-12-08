Гитарист Пугачевой назвал неожиданный талант певицы

Гитарист Пугачевой рассказал, что у певицы талант к рисованию

Гитарист Александр Левшин, который работал вместе с эстрадной певицей Аллой Пугачевой на протяжении 30 лет, назвал неожиданный талант исполнительницы. Об этом он сообщил в разговоре с aif.ru.

По его словам, артистка всегда хорошо рисовала и обладала способностями к изобразительному искусству, однако почему-то предпочитала не раскрывать свой талант.

«Алла хорошо рисует. Фанаты наверняка помнят, как выглядели ее пластинки. Так вот, картинку "Гулливер" на обложке этой пластинки нарисовала сама Алла. И еще много хороших рисунков у нее было и картин. Не знаю, почему-то она не сделала ни одной своей выставки, в отличие от Андрея Макаревича (включен Минюстом в реестр иноагентов)», — рассказал музыкант.

В конце ноября Левшин заявил о том, что жизнь исполнительницы настроена на Россию.

Ранее российский актер Иван Охлобыстин вспомнил о том, как эстрадная певица Алла Пугачева пыталась помешать исполнителю SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в начале его карьеры.