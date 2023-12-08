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20:43, 8 декабря 2023Культура

Грабители вломились в дом Киану Ривза и украли оружие

TMZ: грабители в масках вломились в дом актера Киану Ривза и украли оружие

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Грабители в лыжных масках вломились в дом канадского актера Киану Ривза и украли огнестрельное оружие. Об этом пишет портал TMZ.

По данным источников в правоохранительных органах, злоумышленники покинули территорию дома в Лос-Анджелесе, США, до прибытия полицейских. Отмечается, что грабители проникли внутрь через разбитое окно. Предположительно, они украли оружие. Неизвестно, было ли похищено что-то еще. На момент ограбления актера дома не было.

Ранее стало известно, что фильм «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом в главной роли получит продолжение. Постановщик возобновил работу над продолжением мистического боевика. Отмечалось, что производство картины был поставлено на паузу в связи с забастовкой голливудских сценаристов.

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      Варвара Кошечкина
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