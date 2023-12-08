Стоимость лизинга легковых автомобилей в России выросла в два раза

Глава «ВТБ Лизинг» Мусатов: за год лизинг легковых автомобилей подорожал вдвое

В текущем году взять в лизинг легковой автомобиль в России стало в два раза дороже. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов.

По его словам, в 2022 году средняя цена лизинга по автотранспорту находилась в районе 2-3 миллионов рублей, а теперь она выросла до 6-7 миллионов. Причиной для такой динамики стали повышение ключевой ставки с 7,5 процента в июле до 15 процентов в октябре, растущие издержки по доставке, налоги и сборы.

Мусатов указал, что самыми популярными машинами для лизинга остаются китайские Changan, Omoda, Haval и Geely. Если говорить о грузовиках, то лидирует российский КамАЗ, однако растет спрос на китайские Sitrak, Shacman, Faw, Foton и Dongfeng.

Ранее профессиональное сообщество «Автомаркетолог» подсчитало, что в 2024 году китайские автопроизводители в совокупности собираются продать в России 1,2 миллиона автомобилей. По оптимистическим оценкам агентства «Автостат», общие продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году составят 1,48 миллиона единиц, что на треть выше текущего уровня.

По итогам ноября доля китайских производителей на российском рынке выросла до 58 процентов. Про этом продажи Lada упали на 2,3 процента по сравнению с октябрем. Такая динамика наблюдается впервые с мая.