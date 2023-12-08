«Локомотив» победил «Урал» в матче РПЛ

«Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 2:0 в матче 18-го тура РПЛ

«Локомотив» победил «Урал» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Первый гол на 18-й минуте матча забил защитник «Локомотива» Евгений Морозов. На второй добавленной ко второму тайму минуте увеличил преимущество железнодорожников защитник Наир Тикнизян.

Благодаря победе «Локомотив» поднялся на четвертую строку турнирной таблицы, набрав 31 очко. «Урал» располагается на 12-м месте. У команды из Екатеринбурга 19 очков.