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10:35, 8 декабря 2023Забота о себе

Названа часто игнорируемая болезнь-провокатор рака

Гастроэнтеролог Кальтепе: непереносимость глютена может привести к раку

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Целиакия, или непереносимость глютена, при отсутствии лечения увеличивает риск развития рака, бесплодия и аутоиммунных заболеваний, считает гастроэнтеролог, профессор Университета Ондокуз Майис (Турция) Гонул Кальтепе. Ее слова приводит издание Daily Mirror.

Врач объяснила, что при целиакии иммунные клетки атакуют и разрушают кишечник, как только в него попадает глютен. Эти повреждения могут привести к тому, что организм перестанет нормально усваивать полезные вещества. Кроме того, по ее словам, это состояние является возможным провокатором остеопороза, бесплодия, лимфомы, сахарного диабета и болезней щитовидной железы. «Соблюдение безглютеновой диеты предотвращает большинство этих осложнений», — назвала врач единственное лечение целиакии.

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Кальтепе подчеркнула, что несмотря на серьезные последствия болезни, часто люди годами игнорируют целиакию и не начинают лечение, поскольку не ощущают симптомов. Она объяснила, что у таких пациентов развивается воспаление кишечника, но отсутствуют типичные проявления этого состояния: диарея, запор, расстройство желудка, боль или вздутие живота. Чтобы своевременно определить наличие болезни, гастроэнтеролог посоветовала проходить обследования и регулярно посещать врача.

Ранее косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина рассказала, что продукты, содержащие глютен, например хлеб и булки, провоцируют появление прыщей. Также, по ее словам, высыпания могут появляться после употребления сладкой, острой или жирной пищи.

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      Екатерина Улитина
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