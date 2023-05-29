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17:42, 29 мая 2023Ценности

Россиянам назвали причины появления прыщей и способы борьбы с ними

Косметолог Ирина Ягодина назвала нарушение себорегуляции причиной появления прыщей

Фото: Barbara Krysztofiak / Unsplash

Косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина назвала россиянам причины появления прыщей и способы борьбы с ними. Ее комментарий публикует «ФедералПресс».

По словам эксперта, возникновение высыпаний провоцируется нарушением себорегуляции, при котором наблюдается рост бактерий. В данном случае косметолог посоветовала подобрать грамотный уход за кожей с помощью специалиста.

В то же время негативно повлиять на внешний вид может неправильное питание, например жирная, острая, жареная пища, а также арахис и шпинат. «Еще провокаторами [появления высыпаний] являются лактоза (молочный сахар), продукты, содержащие добавочный сахар (например, шоколад, конфеты, мармелад, сладкая выпечка) и глютен (хлеб, булки, мюсли)», — отметила собеседница издания, призвав скорректировать рацион.

Ранее косметолог и нутрициолог Елена Богатова назвала россиянкам портящие внешний вид распространенные ошибки при уходе за собой. Специалистка отметила, что навредить может применение просроченных препаратов и чрезмерное использование косметических средств. В то же время усугубить состояние способно пренебрежение уходом за лицом и отказ от необходимых продуктов, например от солнцезащитного крема.

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    Алина Гостева
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