Новые АК и пистолеты Лебедева приняли на вооружение полиции

«Калашников»: АК-12, АК-15 и пистолеты Лебедева приняли на вооружение полиции

Автоматы Калашникова АК-12 и АК-15, а также новые пистолеты Лебедева приняли на вооружение российской полиции. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

«5,45-миллиметровый автомат Калашникова АК-12, 7,62-миллиметровый автомат Калашникова АК-15, 9-миллиметровый модульный пистолет Лебедева (индекс МПЛ) и 9-миллиметровый модульный пистолет Лебедева для выполнения специальных задач (индекс МПЛ1) приняты на вооружение органами внутренних дел Российской Федерации. Соответствующее постановление Правительства России подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

АК-12, который является основным индивидуальным стрелковым оружием Вооруженных сил России, отличается от прошлых версий автомата повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также продуманной эргономикой. Как и АК-15, он получил регулируемый приклад и планки Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

В свою очередь, пистолет МПЛ, который разрабатывали по техническому заданию Росгвардии, позволяет устанавливать навесное оборудование, магазины повышенной емкости и ударно-спусковой механизм с режимом автоматической стрельбы.

Ранее в декабре в «Калашникове» сообщили, что входящий в концерн Ижевский механический завод поставил силовым ведомствам России более 10 тысяч пистолетов Лебедева компактных (ПЛК).