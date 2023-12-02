Силовым ведомствам России поставили десять тысяч пистолетов Лебедева

«Калашников»: ИМЗ поставил силовым ведомствам более 10 тысяч пистолетов ПЛК

Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн «Калашников») поставил силовым ведомствам России более десяти тысяч пистолетов Лебедева компактных (ПЛК). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что ИМЗ выполнил государственные контракты 2023 года по поставке ПЛК в срок и в полном объеме.

«Ижевский механический завод приступил к серийному производству компактного пистолета Лебедева в конце прошлого года, и результаты 2023 года подтверждают, что предприятие готово выпускать ПЛК по заказу силовых ведомств в необходимых объемах. ИМЗ обеспечен государственными контрактами по этому изделию и на 2024 год», — сказал управляющий директор ИМЗ Валентин Каргин, слова которого приводят в сообщении.

В концерне также отметили, что сейчас завод осваивает серийное производство модульного пистолета Лебедева (МПЛ) и пистолета 6П72 «Удав».

В июле стало известно об успешном завершении опытной эксплуатации модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1 производства Ижевского механического завода в Росгвардии.

В марте президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что конструкцию ПЛК улучшили. Он отметил, что по итогам подконтрольной эксплуатации первой в условиях серийного производства установочной партии ПЛК был получен ряд замечаний и предложений.