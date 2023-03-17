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11:53, 17 марта 2023Наука и техника

«Калашников» улучшил конструкцию пистолета Лебедева

«Калашников»: конструкция пистолета Лебедева компактного улучшена

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Конструкция пистолета Лебедева компактного (ПЛК) улучшена. Об этом ТАСС в ходе выставки «Экспотехностраж-2023» сообщил президент «Калашникова» Алан Лушников.

Глава концерна заметил, что по итогам подконтрольной эксплуатации первой в условиях серийного производства установочной партии ПЛК был получен ряд замечаний и предложений, в частности, касающихся эргономики и комплектующих.

«На отдельных пистолетах фиксировались задержки при стрельбе, связанные с подачей патрона в патронник по причине некорректности обеспечения геометрии магазинов и соответствия их требованиям по взаимозаменяемости. В качестве корректирующих мер была доработана штамповая оснастка и откорректирована технология изготовления магазинов», — сказал руководитель.

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Лушников рассказал, что другие замечания были связаны с использованием поясной кобуры и подсумков для магазинов. Кроме того, появилась потребность в комплекте кобуры для скрытого ношения. «По всем замечаниям этого типа были выработаны технические решения, согласованные с заказчиком, в части совершенствования конструкции», — сказал Лушников.

В январе «Калашников» сообщил о готовности к серийному производству ПЛК.

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Иван Потапов
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