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10:08, 8 декабря 2023Экономика

На Украине сообщили о доставке нефтепродуктов из Новороссийска на базу НАТО

Немецкий танкер доставил нефтепродукты из Новороссийска на военную базу в США
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Танкер Avenca, покинувший порт Новороссийска с партией нефтепродуктов 13 ноября, доставил груз на основную базу Военно-морского флота США на восточном побережье. Об этом со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов пишет на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) глава украинской мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Размер партии составляет 50 тысяч тонн, а сам танкер принадлежит Германии — еще одной стране, входящей в состав НАТО. Клименко отметил, что сама история вызывает у него только саркастический хохот. Он указал, что база обслуживает корабли, которые выполняют оперативные задачи в Атлантике, Средиземном море и Индийском океане.

Порт Новороссийска используется для поставок как российской, так и казахстанской нефти, куда последняя поступает через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума. Однако ранее Казахстан предпочитал вести поставки нефтепродуктов через российские порты на Балтике и черноморский порт Тамань.

Ранее сообщалось, что стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals впервые с июня опустилась ниже ценового потолка в 60 долларов за баррель. По данным агентства Argus, в порту Новороссийска она достигла 56,55 доллара за баррель. Таким образом, дисконт к эталонному сорту Brent вырос почти в два раза, до 20 долларов за баррель.

В январе агентство Reuters выяснило, что рост поставок российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в страны Балтии более чем в два раза объясняется тем, что покупатели перепродают часть объемов на Украину.

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      Платон Щукин
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