Оценено влияние ужесточения льготной ипотеки на доступность новостроек

ЦИАН: рынок жилья лишится до 30 % покупателей из-за ужесточения льготной ипотеки

Решение Минфина ужесточить условия выдачи льготной ипотеки лишит рынок жилья в России от 25 до 30 процентов потенциальных покупателей. О таком влиянии заявили эксперты «ЦИАН.Аналитики», передает РБК.

По словам специалистов, реализация инициативы приведет к сокращению выбора подходящих под условия программы новостроек в регионах, где максимальный размер кредита составлял 12 миллионов рублей. В Московском регионе и Санкт-Петербурге доля доступных первичных квартир также сократится — на 40 процентных пунктов и более. В Ленинградской области новые правила исключат 16 процентов объектов.

В ряде регионов выбор подходящих квартир формально увеличится примерно на 10 процентных пунктов вместе с ростом первоначального взноса и общей суммы кредита, однако реальная доступность новостроек снизится. Как объяснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов, увеличение размера первоначального взноса по льготной ипотеке до 30 процентов является критичным для многих заемщиков. Кроме того, станет меньше возможностей для применения комбинированной ипотеки, а банки могут начать тщательнее оценивать заемщиков.

Изменения на рынке могут вынудить застройщиков чаще применять скидки и акции. ЦИАН также не исключает, что в краткосрочной перспективе наступит еще один период ажиотажного спроса, когда покупатели будут стараться приобрести жилье до ужесточения правил.

В начале декабря Минфин внес в правительство проект постановления, предполагающий корректировку программы льготной ипотеки. В том числе рассматривается возможность поднять первоначальный взнос по некоторым программам до 30 процентов.