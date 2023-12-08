Посольство России в Финляндии заявило о готовности к защите россиянина Тордена

Посольство России в Финляндии заявило о готовности к защите россиянина Воислава Тордена и следит за развитием ситуации вокруг него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

«Поддерживаем связь с адвокатами В. И. Тордена и готовы принимать необходимые меры по дальнейшей защите его прав и законных интересов», — рассказали в посольстве.

В российском представительстве также отметили, что дипломаты активно получают информацию о ситуации.

Ранее власти Украины направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич», Воислава Тордена, который до смены паспорта носил имя Ян Петровский и является гражданином России. Тордену инкриминируют участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Полагая, что в стране розыска его ждут пытки и «бесчеловечное обращение», он запросил убежища в Финляндии.