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13:12, 8 декабря 2023Экономика

Россиянам захотели упростить подработки

Минтруд: безработным россиянам разрешат брать подработки без потери пособия

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Безработные россияне смогут брать краткосрочные подработки и не терять пособие по безработице. О том, что власти хотят упростить возможность зарабатывать, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

По словам представителя ведомства, согласно новой редакции закона «О занятости населения» гражданам разрешат работать до пяти рабочих дней на основании договора гражданско-правового характера (ГПХ). Службы занятости будут не вправе отменять пособия в таком случае.

«Важный момент, что появляется новшество, у нас такого никогда не было. Во время того, как ты находишься в периоде безработицы, ты имеешь право взять недолгую подработку. Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета», — пояснила Мухтиярова.

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Ранее Решетников заявил, что излишние требования по безопасности и частая смена положений по бухгалтерскому учету препятствуют повышению производительности труда в стране. Существующие правила порождают «непроизводительную занятость»: некоторые нормы безопасности требуют присутствия на конкретном месте человека, хотя его можно заменить камерами, а частая смена положений по бухгалтерскому учету требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи специалистов.

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      Вячеслав Агапов
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