Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:29, 8 декабря 2023Мир

Путин оценил динамику отношений России и Ирана

Путин назвал динамику отношений России и Ирана очень хорошей

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Президент РФ Владимир Путин назвал очень хорошей динамику развития отношений России и Ирана. Такую оценку он дал во время встречи с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси, передает пресс-служба Кремля.

«У нас отношения развиваются очень хорошо», — сказал российский лидер. Он также передал наилучшие пожелания [духовному] лидеру Ирана Али Хаменеи. По словам Путина, благодаря его поддержке «набрана хорошая динамика за последний год».

Переговоры лидеров двух стран прошли 7 декабря. Сначала Путин и Раиси вели беседу в узком формате, затем международная встреча продолжилась в расширенном составе в формате рабочего обеда. В ходе переговоров президенты России и Ирана обсудили проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», а также конфликт на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом отказался гарантировать Украине дальнейшую помощь. Когда у США закончатся средства для ВСУ?

      В Германии предрекли появление теневого канцлера

      В Китае оценили влияние визита Путина на Ближний Восток на США

      В США рассказали об иллюзиях Израиля насчет сектора Газа

      Путин предложил страховать долгосрочные инвестиционные счета россиян

      Путин оценил динамику отношений России и Ирана

      Британия пообещала оказывать Украине наилучшую военную помощь

      В России предрекли подорожание алкоголя в 2024 году

      Редчайший аллигатор родился в США

      Задумавшим завести запасного партнера людям дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости