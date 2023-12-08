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12:16, 8 декабря 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о списках врагов Зеленского для ликвидации

Рогов после убийства Кивы: Зеленский лично согласовывает списки ликвидации

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники. Об этом пишет РИА Новости.

Рогов заявил, что Зеленский имеет прямое отношение к ликвидации политических оппонентов. Так он прокомментировал заявления Главного управления разведки (ГУР) Украины об устранении бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

«На закрытой части Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто и где его обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим», — рассказал Рогов.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил причастность Украины к ликвидации Кивы. По его словам, аналогичные акции планируются и в отношении «других предателей Украины» .

В свою очередь переживший покушение бывший депутат Рады Олег Царев не сомневается, что за нападениями на политиков стоит Служба безопасности Украины (СБУ). В разговоре с «Царьградом» Царев признался, что ему приходят сообщения с угрозами о том, что он следующий.

Он также напомнил, про так называемый список приоритетных целей украинских спецслужб, ранее опубликованный в СМИ. Там значатся экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший нардеп Украины Виктор Медведчук, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и экс-премьер Украины Николай Азаров. «Но на самом деле под прицелом находится любой, кто есть в санкционных списках. А там около 200 человек», — указал он.

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      Юрий Леонов
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