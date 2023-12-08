Россиян предупредили о выселении из квартиры за долги по ЖКУ

Живущих в квартире по договору соцнайма предупредили о выселении за неоплату ЖКУ

Граждан, проживающих в квартире по договору социального найма, могут выселить оттуда за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом россиян предупредил заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов в беседе с телеканалом «Москва 24».

Эксперт рассказал, что выселение грозит тому, кто проживает в квартире по договору соцнайма и более чем полгода не оплачивает коммуналку. В таком случае жильцов могут выселить из этой квартиры, но при этом предоставить им другое помещение.

Костянов отметил, что на собственников жилья подобная мера не распространяется. Он добавил, что, согласно российскому законодательству, человека не имеют права выселить из единственного жилья, которое является его собственностью, за долги по оплате ЖКХ.

В случае если человек находится в трудной жизненной ситуации, из-за которой он временно не может оплачивать ЖКУ, специалист рекомендовал обратиться в управляющую компанию (УК) либо ресурсоснабжающую организацию, а также в центр социальной защиты населения. «Возможно, управляющая и ресурсоснабжающая организация сделает какую-то рассрочку. Потом УК зачастую принимают на работу людей, которые остались без работы. Они предлагают в счет погашения долга плюс за какую-то зарплату поработать на какой-то должности в зависимости от квалификации», — пояснил Костянов. Что касается центра соцзащиты, то там, рассказал эксперт, можно получить информацию о том, на какие льготы и субсидии для нуждающихся человек может претендовать.

Ранее россиянам напомнили, что семьи со средним и низким доходом имеют право на получение субсидий на оплату коммунальных услуг.