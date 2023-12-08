Россиянам перечислили самые модные образы для встречи Нового года

«Metro Москва»: свитер крупной вязки идеально подойдет для встречи Нового года

Заместитель декана факультета изобразительного искусства и народных ремесел Государственного университета просвещения Лада Монахова перечислила россиянам самые модные образы для встречи Нового года. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва».

Специалистка рассказала, что удачно смотреться будут вечернее платье из атласного струящегося материала для дам и насыщенный костюм в клетку для мужчин. «Также подойдут платья с пайетками, стразами и кристаллами и вечерние костюмы с перьями и мехом. Мужской наряд должен быть не менее сияющим: пиджаки из атласа или бархата, оверсайз-брюки и свободная рубашка с ярким принтом — идеальный вариант», — добавила она.

В качестве универсального наряда идеально подойдет свитер крупной вязки, заявила Монахова. «На девушках он отлично смотрится с юбкой или брюками из экокожи, а на мужчинах — с вельветовыми брюками», — уточнила эксперт.

При этом для новогодней вечеринки, которая начинается в ресторане, а заканчиваются на танцполе, самым подходящим вариантом станет брючный вечерний комбинезон, продолжила специалистка. Кроме того, она подчеркнула, что в текущем году в моду вернулись рубашки, платья и блузы с драпированными воротниками. «Буфы, воланы, жабо современного кроя с элементами асимметрии будут смотреться романтично и воздушно», — заявила она.

В заключение Монахова посоветовала выбирать предметы гардероба зеленого цвета с металлическим блеском и сочетать их с драгоценными аксессуарами, чтобы порадовать дракона, символ года.

Ранее в декабре историк моды Александр Васильев перечислил россиянам главные цвета в одежде на 2024 год. По словам специалиста, трендовым станет ассоциирующийся с символом года зеленый оттенок.