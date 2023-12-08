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12:29, 8 декабря 2023Россия

Российские мусульмане наградили патриарха Кирилла и назвали его «дорогим братом»

ДУМ наградило патриарха Кирилла высшим орденом мусульман России

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Духовное управление мусульман (ДУМ) наградило патриарха Московского и всея Руси Кирилла высшей наградой российских мусульман — орденом «Аль-Фахр». Об этом сообщил глава ДУМ России муфтий Равиль Гайнутдин на заседании Межрелигиозного совета России, текст выступления которого опубликован на сайте религиозной организации.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) был отмечен за многолетние труды во имя единства и сплоченности народов нашего Отечества, указано в сообщении, в котором муфтий называет патриарха «нашим дорогим братом».

Глава ДУМ напомнил об общих ценностях последователей христианства и ислама, к которым он отнес добро, любовь, милосердие, справедливость и взаимное уважение. «Сейчас именно тот момент, когда наше Отечество нуждается в укреплении союза православия и ислама», — подчеркнул Гайнутдин.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о роли церкви в жизни государства и общества. Он отметил важность традиционных религий, которые исповедают проживающие в России народы, в воспитании молодежи. В частности, глава государства поблагодарил главу РПЦ за работу по духовному возрождению России.

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      Алан Босиков
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