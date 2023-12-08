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19:21, 8 декабря 2023Бывший СССР

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Российские военные взяли опорный пункт ВСУ в районе Богдановки под Артемовском

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российские военнослужащие захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Богдановка, расположенного под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из командиров подразделения, осуществившего захват.

Отмечается, что взять участок местности, обороняемый украинской стороной, удалось отрядам подразделения «Север-V» Южной группировки войск, они, в свою очередь, продолжают вести наступательные действия.

Ранее представитель добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» Алексей Селиванов сообщил, что российские подразделения корпуса прорвали оборону ВСУ на подходах к городу Часов Яр в ДНР. По его словам, силы противника, державшие оборону на артемовско-соледарском направлении, не смогли удержать позиции и стали отступать. Он добавил, что ВСУ выбивали из Богдановки, их позиции начали занимать российские военные.

При этом среди российских подразделений, участвующих в прорыве, отметил Селиванов, была бригада «Север V».

4 декабря Минобороны России сообщило о бегстве украинских частей из населенного пункта Артемовское, расположенного вплотную к городу Артемовску (Бахмут). Часть из них сдались в плен штурмовым группам Воздушно-десантных войск.

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      Варвара Кошечкина
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