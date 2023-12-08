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17:08, 8 декабря 2023Путешествия

Туриста задержали в аэропорту с выдрами и луговой собачкой в трусах

New York Post: туриста задержали в аэропорту Таиланда с животными в штанах

Кадр: ViralPress

В аэропорту Бангкока, Таиланд, задержали туриста, который пытался увезти двух выдр и луговую собачку на Тайвань в своих трусах. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что таможенники заметили необычную выпуклость на штанах путешественника и обыскали его. Оказалось, что он надел вторые трусы, в которые положил завернутых в носки животных, приклеив их скотчем к одежде. Было видно, что звери извиваются и пытаются выбраться.

Задержанный собирался продать выдр и собачку на Тайване. Вскоре ему предъявят обвинения.

Ранее в декабре пассажир самолета попытался пронести на борт 160 почти задохнувшихся в багаже экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Лимы, Перу. Уточняется, что мужчина летел в неустановленную азиатскую страну.

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      Зарина Дзагоева
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