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16:39, 8 декабря 2023Экономика

У СПБ Биржи появится новый устав

Акционеры СПБ Биржи утвердят новый устав и сформируют совет директоров 19 января

Фото: Unsplash

Акционеры попавшей под блокирующие санкции США СПБ Биржи на внеочередном собрании 19 января обсудят утверждение устава в новой редакции, а также вопросы формирования совета директоров и правления площадки, сообщает «Интерфакс».

Участников мероприятия, на котором речь в том числе пойдет о предоставлении согласия на совершение сделки, планируется определить до 25 декабря этого года.

После введения санкций СПБ Биржа временно перевела на неторговые счета иностранные ценные бумаги, а также большую часть денежных средств. Сделано это было из-за того, что зарубежные контрагенты перестали обрабатывать поручения от ее инфраструктурных компаний на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг.

Ранее площадка была главным организатором торгов иностранными ценными бумагами в России. Включение площадки в SDN-список подразумевает, что ее активы в США блокируются, а американцам запрещаются финансовые операции и сделки с ними. По словам гендиректора российской площадки Евгения Сердюкова, СПБ Биржа считает своей основной стратегией разблокировки активов клиентов взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США и получение его лицензии.

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      Дмитрий Воронин
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