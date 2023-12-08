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05:31, 8 декабря 2023Наука и техника

В России ответили на вопрос о способном помочь Украине американском оружии

Военный эксперт Дандыкин: никакое оружие не поможет ВСУ победить Россию

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Никакое оружие не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) победить Россию. Так в беседе с «Лентой.ру» ответил на вопрос о способном помочь Киеву оружии капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Украине ничего уже не поможет. Ни Apache, ни F-18, если дадут еще. Сейчас они уже не знают, что попросить. Они уже просят и снарядов 17 миллионов. Хотя даже на Украине заявили, что такого числа снарядов нет во всем мире. И кто им отдаст эти вертолеты, чтобы их наши солдаты могли подбить? И самолеты в том числе», — заявил Дандыкин.

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Ранее Киев попросил у США новое вооружение сверх того, что уже было запрошено. В новый список вошли системы ПРО THAAD, самолеты F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, беспилотники MQ-9B Sky Guardian.

Также в списке есть вооружение, которые ранее запрашивалось украинцами — танки Abrams, истребители F-16, ракетные системы большой дальности ATACMS.

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      Варвара Кошечкина
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