В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного объекта
Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в области поврежден промышленный объектСюжетВзрывы в Киеве:
В Днепропетровской области в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие. О попадании по объекту рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.
Глава региона сообщил, что взрывы произошли в Павлограде, Терновке и Юрьевской общине, но не уточнил, где именно находится предприятие. «Продолжается обследование пораженных территорий», — написал он.
Ранее Лысак сообщил о взрывах в Павлограде. «Утром было громко в Павлограде. Вся информация уточняется и будет опубликована после отбоя воздушной тревоги», — написал он.
Утром 8 декабря взрывы раздались в Киеве. Городские власти предупредили жителей столицы о работе средств противовоздушной обороны на окраинах столицы и призвали находиться в укрытиях.