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11:26, 8 декабря 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного объекта

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в области поврежден промышленный объект
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Днепропетровской области в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие. О попадании по объекту рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

Глава региона сообщил, что взрывы произошли в Павлограде, Терновке и Юрьевской общине, но не уточнил, где именно находится предприятие. «Продолжается обследование пораженных территорий», — написал он.

Ранее Лысак сообщил о взрывах в Павлограде. «Утром было громко в Павлограде. Вся информация уточняется и будет опубликована после отбоя воздушной тревоги», — написал он.

Утром 8 декабря взрывы раздались в Киеве. Городские власти предупредили жителей столицы о работе средств противовоздушной обороны на окраинах столицы и призвали находиться в укрытиях.

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