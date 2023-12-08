В России резко подешевела арматура

ФАС: арматура в России подешевела с октября на 15,7 %

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о снижении цен на арматуру на 15,7 процента, наблюдающемся в декабре в сравнении с данными за октябрь. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ФАС направила крупнейшим производителям письма о недопустимости необоснованного роста цен, на фоне чего стала развиваться биржевая торговля этой продукцией, которая поспособствовала резкому ее удешевлению. В частности, с 30 октября компания «Промсорт», в отношении которой было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по поводу необоснованного повышения цен на 20-25 процентов, начала реализовывать арматуру на бирже.

В ведомстве также сообщили о подготовке совместного с Минпромторгом и Минстроем приказа, который зафиксирует минимум продаваемой на бирже арматуры.

О «необъективном росте цен» на арматуру у российских заводов заявил в конце сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что отгрузки стройматериалов на предстоящий месяц подорожали на 14,5 процента, с 48 до 55 тысяч рублей за тонну арматуры без учета НДС и попросил ФАС отреагировать на ситуацию.