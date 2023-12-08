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20:18, 8 декабря 2023Мир

В России выступили с призывом о прекращении огня в Газе

Полянский: Россия призвала предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа
СюжетНаселение России:

Фото: Saleh Salem / Reuters

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страна присоединяется к призыву о прекращении огня в секторе Газа. Российская Федерация не принимает попытки заставить население сектора переместиться на юг, сказал он на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

«Мы присоединяемся к призывам добиться постоянного прекращения огня и к преодолению первопричин конфликта. Призываем предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа», — сказал он.

Полянский добавил, что Россия категорически осуждает любые действия, которые могут привести к потерям среди гражданского населения.

Ранее зампостпреда Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддерживает призыв к немедленному прекращению огня в Газе.

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      Анастасия Алимпиева
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