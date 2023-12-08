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16:08, 8 декабря 2023Экономика

Вывоз золота из России вырос в несколько раз

Врио главы ФТС Давыдов сообщил о кратном росте вывоза золота из России

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Федеральная таможенная служба (ФТС) России фиксирует увеличение объемов вывоза золота из России в несколько раз. Об этом после заседания коллегии таможенных служб стран — членов Таможенного союза заявил врио главы ведомства Руслан Давыдов, передает «Коммерсантъ».

По его словам, нередко для таких целей используются серые схемы — например, если слиток везет физическое лицо, то пассажирская декларация не оформляется. Давыдов предположил, что кратный рост может быть связан с тем, что золото в условиях санкций используют как платежное средство.

«Наверное, пытаются с использованием физических лиц, так называемых курьеров, возить это золото в коммерческих целях», — указал он, напомнив, что в отношении продажи российского золота юридическими лицами введены санкции. В общей сложности, по данным ФТС, российские таможенники провели операцию по изъятию 243 килограммов золота.

Растущий интерес к золоту фиксирует и Московская биржа. Физический объем сделок с золотом на площадке с начала года вырос в 2,68 раза в годовом выражении, до 73,9 тонны.

В начале месяца биржевая стоимость золота впервые в истории превысила 2,15 тысячи долларов за унцию. По состоянию на 8 декабря она опустилась до двух тысяч. Эксперты объясняют такую динамику геополитической нестабильностью, а также ожиданием скорого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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