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17:04, 4 декабря 2023Экономика

Рост стоимости золота объяснили

Финансовый аналитик Сокол: золото дорожает из-за роста спроса и геополитики

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Факторами, оказывающими влияние на динамику стоимости золота, являются ожидание изменения ставки ФРС США, рост спроса, а также геополитическая нестабильность, объяснил финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол. Его мнение приводят «Известия».

«Инвесторы настроены на скорое понижение процентных ставок ФРС США и, как следствие, снижение доллара США, а это позитивно для золота», — отметил эксперт.

Согласно приводившимся ранее данным, стоимость унции драгоценного металла в моменте превышала 4 декабря 2,15 тысячи долларов, что оказалось новым историческим рекордом.

ФРС в июле подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента — максимума с 2001 года. С тех пор показатель находится на тех же позициях. В связи с данными об инфляции, составившей в октябре в США 3,2 процента в годовом измерении, трейдеры видят значительную вероятность того, что ставка уменьшится на один процентный пункт к концу 2024 года, причем первое снижение произойдет уже в мае.

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      Дмитрий Воронин
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