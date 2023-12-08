Женщина почти 20 лет ждала трансплантации сердца из-за религиозных убеждений

Американке провели трансплантацию сердца, от которой она отказывалась 18 лет

Американка Кэролайн Маклеод почти 20 дет ждала трансплантации сердца, хотя ей предлагали провести хирургическое вмешательство раньше. О том, как она отказывалась от операции из-за религиозных убеждений, рассказало издание USA Today.

В течение 18 лет женщина не соглашалась на операцию, потому что состоит в религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России), и ее вера запрещает ей переносить переливания крови. Трансплантацию сердца ей порекомендовали еще в 2005 году, в 2010 году из-за болезни ей пришлось бросить работу. С тех пор Кэролайн дважды предлагали трансплантацию: в первый раз ее отменили из-за плохого самочувствия 65-летней женщины, во второй она сама отказалась от операции с переливанием крови.

В 2022 году врачи начали искать клиники, которые могли бы провести редкую операцию по трансплантации сердца без переливания крови. Одна из больниц не ответила на запрос, вторая отказала из-за сопутствующих хронических заболеваний женщины (диабет, высокое давление, перенесенные инсульты и инфаркт), решились провести операцию лишь хирурги Медицинского центра Чикагского университета.

2 сентября 2023 года нужное сердце от донора поступило, а через два дня Кэролайн провели четырехчасовую операцию без переливания крови.

Через несколько недель я ощущала себя так, будто ничего не произошло. Будто и не было трансплантации, я чувствую себя хорошо и могу проходить за день больше, чем когда-то за месяцы

Кэролайн Маклеод

Чтобы провести операцию бескровно, доктор Валлуван Дживанандам допустил в операционную специальных координаторов, которые докладывали религиозной организации о ходе трансплантации. Кроме того, он использовал прижигание участков, которые нужно было разрезать для доступа к сердцу.

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