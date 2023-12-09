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12:29, 9 декабря 2023Интернет и СМИ

Блогершу Юлию Финесс побрили налысо за неуважение к армянам

В Ереване активисты побрили налысо и облили марганцовкой блогершу Юлию Финесс

Кадр: Telegram-канал BAZA

В Ереване активисты из движения «Хайрактак» напали на блогершу Юлию Финесс и заставили ее извиниться за неуважение к армянам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На видео, попавшем в сеть, можно видеть, что Финесс побрили налысо и облили марганцовкой. «Очищение земли армянской. Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана», — прокомментировали свои действия нападавшие.

Активисты объяснили свои действия тем, что Финесс якобы неуважительно разговаривала с таксистом и работниками аптеки, выкладывая доказательства этого в сеть, а также справляла нужду в центре Еревана.

Юлии Финесс 19 лет, она известна как треш-стримерша — россиянка устраивает конфликты с людьми и выкладывает видеозаписи инцидентов в сеть. В ноябре 2023 года Финесс переехала в столицу Армении Ереван, по ее словам, по поддельному паспорту.

Ранее подписчики обругали в сети российскую блогершу Анастасию Ивлееву за непристойный наряд, в котором она пришла в дом Альяги в Лиме, Перу. 32-летняя телеведущая поделилась серией снимков, на которых она запечатлена стоящей на коленях перед алтарем и крестом.

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      Александра Лисица
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