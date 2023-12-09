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11:05, 9 декабря 2023Наука и техника

В США одобрили терапию на основе генетического редактирования

FDA одобрило генетическое редактирование для лечения серповидноклеточной анемии

Фото: Jason Reed / Reuters

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило терапию на основе генетического редактирования. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты одобрили применение двух новых методов лечение — Casgevy и Lyfgenia. Терапия на основе CRISPR — генетические «ножницы», позволяющие вырезать, вставлять или изменять определенные участки генома для приобретения необходимых свойств. Ранее подобное лечение разрешили в Великобритании.

В материале говорится, что генетические «ножницы» возможно применять для лечения серповидноклеточной анемией у пациентов возрастом 12 лет и старше. «Генная терапия обещает обеспечить более целенаправленное и эффективное лечение, особенно для людей с редкими заболеваниями, для которых текущие возможности лечения ограничены», — заявил директор Управления терапевтических продуктов Центра оценки и исследования биологических препаратов FDA Николь Верден.

В занимающейся вопросами генной терапии компании Bluebird уточнили, что стоимость одноразового лечения Casgevy составит 2,2 миллиона долларов, Lyfgenia — 3,1 миллиона долларов. В США серповидноклеточная анемия диагностирована приблизительно у 100 тысяч жителей, в том числе примерно у одного из 365 новорожденных чернокожих детей.

В ноябре ученые из исландской компании deCODE genetics обнаружили, что у каждого 25-го человека в популяции имеется генотип короткой жизни. В частности оказалось, что у четырех процентов испытуемых имеется генотип, ассоциированный с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и нарушением обмена веществ.

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      Андрей Ставицкий
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