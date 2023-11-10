У каждого 25-го человека выявили генотип короткой жизни

У каждого 25-го человека выявили генотип короткой продолжительности жизни

Ученые из исландской компании deCODE genetics обнаружили, что у каждого 25-го человека в популяции имеется генотип короткой жизни. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.

В ходе работы команда сосредоточилась на выявлении определенных генотипов, которые связаны с продолжительностью жизни. Для этого был секвенирован геном почти 58 тысяч испытуемых из Исландии.

Оказалось, что у четырех процентов испытуемых имеется генотип, ассоциированный с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и нарушением обмена веществ. У носителей генотипов, вызывающих предрасположенность к раку, медиана выживаемости была на три года короче.

Кроме того, вариант BRCA2, связанный с раком молочной и поджелудочной железы и яичников, сокращает продолжительность жизни на семь лет, а вариант LDLR — на шесть лет. Первый также увеличивал риск рака предстательной железы и преждевременного ухода из жизни из-за этого заболевания. Последний же вариант провоцирует высокие уровни холестерина и сердечно-сосудистые заболевания.

В ноябре 2023 года сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили важную иммунную молекулу, связанную со старением и продолжительностью жизни.

