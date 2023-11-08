Найдена ключевая иммунная молекула старения

Neuron: выявлена ключевая иммунная молекула старения

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли ключевую иммунную молекулу, отвечающую за старение и продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Известно, что с процессом старения связаны несколько физиологических факторов: иммунные реакции организма, дисбаланс между выработкой свободных радикалов и антиоксидантов, а также нарушения сна.

Ранее специалисты выявили, что ген Slpi активируется в мозговых оболочках пожилых животных. Также удалось определить, что его вариация под названием IM33 имеется у плодовых мушек дрозофил и способна модулировать сон. Этих насекомых часто используют в генетических исследованиях, поскольку у них короткий цикл жизни и простой для изучения геном. Также в другой работе авторы смогли обнаружить, что цитокины могут модулировать поведение животных. Поэтому в данном исследовании команда сосредоточилась на выявлении всех иммунных факторов, которые могут влиять на поведение подопытных мошек.

Для этого были использованы различные экспериментальные методы, включая изучение генетических изменений, визуализацию активности нейронов и молекулярное секвенирование.

Оказалось, что отключение гена в иммунных клетках плодовых мушек повышает уровень активных форм кислорода (свободных радикалов) и меняет состав микробиоты в их кишечнике. Это приводит к окислительному стрессу и дисбалансу в составе бактерий, что сокращает их продолжительность жизни. Подавление IM33 также вызвало нарушения сна, которые ассоциированы со старением.