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05:32, 9 декабря 2023Бывший СССР

В Минобороны назвали число Героев России среди десантников в зоне СВО

Минобороны: за время спецоперации Героями России стали 55 десантников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

За время специальной военной операции (СВО) Героями России стали 55 десантников, сообщили в Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, за успехи в военной службе в зоне СВО еще 36 десантников награждены тремя орденами Мужества. «55 военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) удостоены высокого звания Героя Российской Федерации», — назвали число в министерстве.

В декабре замглавы Минобороны России, генерал-полковник Алексей Кузьменков наградил участников СВО в Севастополе.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил участников СВО за преданную службу стране, героизм и мужество. В августе большая группа бойцов СВО получила из рук главы государства золотые звезды Героя России и ордена Мужества.

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      Марина Совина
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