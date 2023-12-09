В Минобороны назвали число Героев России среди десантников в зоне СВО
Минобороны: за время спецоперации Героями России стали 55 десантниковСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
За время специальной военной операции (СВО) Героями России стали 55 десантников, сообщили в Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, за успехи в военной службе в зоне СВО еще 36 десантников награждены тремя орденами Мужества. «55 военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) удостоены высокого звания Героя Российской Федерации», — назвали число в министерстве.
В декабре замглавы Минобороны России, генерал-полковник Алексей Кузьменков наградил участников СВО в Севастополе.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил участников СВО за преданную службу стране, героизм и мужество. В августе большая группа бойцов СВО получила из рук главы государства золотые звезды Героя России и ордена Мужества.