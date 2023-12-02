Замглавы Минобороны России вручил награды участникам СВО

Замглавы Минобороны России Кузьменков вручил награды участникам СВО

Замглавы Минобороны России, генерал-полковник Алексей Кузьменков наградил участников специальной военной операции (СВО) в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь имени Пирогова, где вручил государственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, находящимся на излечении и реабилитации», — передает агентство.

В частности, замминистра вручил медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени военнослужащим морской пехоты Черноморского флота, а также награды «За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации» и «За трудовую доблесть» сотрудникам госпиталя.

3 ноября глава Министерства обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды и именное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО. В соответствии с указом президента Владимира Путина, звания Героя России были удостоены командир мотострелкового полка полковник Иван Клещерев и командир мотострелковой бригады полковник Роман Федоров.