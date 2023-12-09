Певице Дубцовой стало плохо

Mash: певице Ирине Дубцовой стало плохой, ей вызвали скорую помощь

Российская певица Ирина Дубцова почувствовала себя плохо дома, ей вызвали скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что у артистки поднялось давление, но врачам удалось стабилизировать ее состояние. По данным канала, госпитализация не понадобилась.

Ранее сообщалось, что исполнительница Надежда Бабкина упала в обморок во время телевизионных съемок. Однако эту информацию опроверг концертный директор певицы Сергей Горох. Он уточнил, что Бабкиной стало плохо, но в обморок она не падала