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23:21, 9 декабря 2023Культура

Певице Дубцовой стало плохо

Mash: певице Ирине Дубцовой стало плохой, ей вызвали скорую помощь

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Ирина Дубцова почувствовала себя плохо дома, ей вызвали скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что у артистки поднялось давление, но врачам удалось стабилизировать ее состояние. По данным канала, госпитализация не понадобилась.

Ранее сообщалось, что исполнительница Надежда Бабкина упала в обморок во время телевизионных съемок. Однако эту информацию опроверг концертный директор певицы Сергей Горох. Он уточнил, что Бабкиной стало плохо, но в обморок она не падала

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      Марина Совина
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