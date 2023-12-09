Конгрессмены США призвали уволить трех ректоров за антисемитизм в их вузах

Reuters: в США призвали уволить ректоров трех крупных вузов за антисемитизм

Конгрессмены США призвали уволить трех ректоров крупных вузов за антисемитизм в их учебных заведениях. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, 74 конгрессмена потребовали отстранить от работы ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов (Penn) и Массачусетского технологического института (MIT). Их обвинили в неспособности бороться со вспышками антисемитизма в кампусах после нападения ХАМАС на Израиль.

Ранее стало известно, что спонсоры американских университетов начали отказываться от финансовой поддержки вузов из-за недостаточно жесткой критики действий палестинской группировки ХАМАС в Израиле. Многомиллионное финансирование, в частности, рискуют потерять Гардвардский, Стенфордский и Пенсильванский университеты.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. Кроме того, бойцы группировки вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль предпринял ответную атаку и объявил о начале операции «Железные мечи».

