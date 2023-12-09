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14:31, 9 декабря 2023Культура

Леонид Агутин прокомментировал свою госпитализацию

Леонид Агутин сообщил, что ему провели срочную операцию из-за блуждающего тромба

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Леонид Агутин, об экстренной госпитализации которого сообщалось 8 декабря, прокомментировал свое состояние. Он обратился к поклонникам в своем Telegram-канале.

Певец поблагодарил всех за заботу и переживания и написал, что приехал в больницу, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом, так как почти не мог ходить. «Думал растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили», — написал Агутин.

Он отметил, что операция прошла хорошо, и сейчас он находится в стационаре под наблюдением медиков. «Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!» — подытожил попавший в больницу певец.

Ранее сообщалось, что на Леонида Агутина подали иск в суд из-за долгов. С исполнителя взыскали 123,5 тысячи рублей задолженности по коммунальным платежам в его квартире в Москве.

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