Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 9 декабря 2023Мир

Мадуро подписал указы о присоединении Эссекибо к Венесуэле

Президент Мадуро подписал указы о включении Эссекибо в состав Венесуэлы

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы, согласно которым западная часть соседней Гайаны — Эссекибо будет включена в состав страны. Об этом сообщает издание Ultimas Noticias.

Отмечается, что регион стал 24-м штатом Венесуэлы и получил название Гайана-Эссекибо. Среди указов, подписанных Мадуро, утверждение новой карты страны, а также назначение единого руководителя нового штата. Им стал капитан Алекcис Родригес Кабельо.

Ранее Мадуро во время заседания федерального совета правительства показал карту с включенным в ее состав регионом Эссекибо. По заверениям президента Венесуэлы, карту планируется распространять в учебных заведениях страны.

В начале декабря в Венесуэле состоялся референдум, в ходе которого более 90 процентов венесуэльцев проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет гонка что надо» Белый дом оценил решение Путина участвовать в выборах 2024 года. Что еще говорят за рубежом?

      США призвали наказать обстрелявших посольство в Багдаде

      Мадуро подписал указы о присоединении Эссекибо к Венесуэле

      Названы способы сэкономить на новогоднем застолье

      В Чехии спрогнозировали будущее Украины

      Защита сына Байдена назвала дело о неуплате налогов политическим

      Экономист объяснил высокий спрос на валюту в ноябре

      Игрок клуба РПЛ назвал выдвинутое немецким клубом требование для трансфера

      Врач назвала причины снижения либидо у молодежи

      Российские самоходки уничтожили пункт временной дислокации ВСУ под Купянском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости