Мадуро подписал указы о присоединении Эссекибо к Венесуэле

Президент Мадуро подписал указы о включении Эссекибо в состав Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы, согласно которым западная часть соседней Гайаны — Эссекибо будет включена в состав страны. Об этом сообщает издание Ultimas Noticias.

Отмечается, что регион стал 24-м штатом Венесуэлы и получил название Гайана-Эссекибо. Среди указов, подписанных Мадуро, утверждение новой карты страны, а также назначение единого руководителя нового штата. Им стал капитан Алекcис Родригес Кабельо.

Ранее Мадуро во время заседания федерального совета правительства показал карту с включенным в ее состав регионом Эссекибо. По заверениям президента Венесуэлы, карту планируется распространять в учебных заведениях страны.

В начале декабря в Венесуэле состоялся референдум, в ходе которого более 90 процентов венесуэльцев проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны.