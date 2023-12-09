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01:53, 9 декабря 2023Мир

Россия призвала Гутерриша обеспечить выполнение резолюции о гумпаузах в Газе

Полянский призвал Гутерриша обеспечить выполнение резолюции о гумпаузах в Газе
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Xie E / Global Look Press

Москва ждет от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша предложений о наблюдении за соблюдением резолюции Совбеза ООН о гуманитарных паузах в секторе Газа. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

По его словам, Совбез должен предпринять усилия «по выработке решения, которое облегчило бы страдания мирных жителей», несмотря на рамки, в которые ставят Вашингтон и Лондон. Полянский призвал обеспечить реализацию резолюции 2712.

«Ожидаем в самые сжатые сроки от генсека ООН предложений по организации ее мониторинга. Надеемся, что хотя бы что-то можно сделать в этих рамках», — призвал он.

Ранее официальные лица Израиля обратились в ООН с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи, чтобы урегулировать опасную ситуацию в секторе Газа.

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      Марина Совина
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