Израиль попросил ООН об оказании гумпомощи в секторе Газа

Замгенсека ООН Гриффитс: Израиль попросил оказать гумпомощь в Газе

Официальные лица Израиля обратились в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи, чтобы урегулировать опасную ситуацию в секторе Газа. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ООН круглосуточно ведет переговоры с Израилем по гуманитарной ситуации в Газе. «И я рад, что Израиль впустил грузовики и разрешил сегодня ввоз небольшого количества топлива», — отметил замгенсека.

Также Гриффинс рассказал об интересном моменте во время его визита в Израиль на прошлой неделе, когда официальные лица Израиля сказали ему: «Нам нужна гуманитарная помощь». По его словам, ранее «ничего не въезжало и не выезжало из Газы», а также не было никаких убежищ, куда могли бы отправиться люди.

Ранее сообщалось, что Германия выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа по завершении конфликта Израиля с ХАМАС. В предложенном ФРГ варианте особая роль в формировании послевоенной Газы отводится Европейскому союзу, а также подчеркивается необходимость «перезапуска» Ближнего Востока как условия стабильности в регионе.