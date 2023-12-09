Передача Миранчука помогла «Аталанте» победить в матче чемпионата Италии

Передача Миранчука помогла «Аталанте» обыграть «Милан» в чемпионате Италии

«Аталанта» обыграла «Милан» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:2. Победить команде в том числе помогла передача российского полузащитника Алексея Миранчука на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Для 28-летнего хавбека это первое результативное действие в сезоне-2023/2024.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах. К «Аталанте» Миранчук присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.

Прошлый сезон Миранчук провел в аренде в «Торино». Он сыграл за клуб в 31 матче во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.