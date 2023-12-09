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00:10, 9 декабря 2023Наука и техника

В Sony назвали преимущества консолей над ПК

Топ-менеджер Sony Нисино заявил, что играть на PlayStation выгоднее, чем на ПК

Фото: Charles Sims / Reuters

Вице-президент Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино перечислил преимущества гейминга на консолях. Интервью доступно на сайте Nikkei Asia.

По словам Нисино, в первую очередь при покупке PlayStation пользователь получает устройство, к которому не нужно ничего дополнительно приобретать. «Если вы хотите играть в видеоигры с той же производительностью графического процессора и так далее, что и на PS5, вам придется потратить деньги и время на создание собственного ПК», — также заметил руководитель Sony.

Также, по его словам, играть на консолях выгоднее, чем на компьютере. Хидеаки Нисино назвал еще одним преимуществом консольного гейминга длительный жизненный цикл устройства — обычно приставка остается актуальной семь-восемь лет.

Кроме того, Нисино отметил, что на разработку эксклюзивных игр для PS уходит от трех до пяти лет, в связи с чем геймдизайнерам удается раскрыть все возможности приставки. Также он заявил, что Sony умеет адаптировать игры под сериалы и кино: например, тайтлы The Last of Us и Gran Turismo были экранизированы.

Ранее специалисты TechInsights заявили, что рынок игровых приставок в третьем квартале 2023 года вырос, продемонстрировав рекордные показатели. Рост поставок консолей оценили в 11 процентов в годовом исчислении.

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      Андрей Ставицкий
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