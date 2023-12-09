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14:28, 9 декабря 2023Россия

Россия ударила по производствам боеприпасов на Украине

Россия нанесла групповой удар по производствам боеприпасов на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по производствам боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о производствах боеприпасов для РСЗО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9588 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13924 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов в зоне проведения СВО. Атака проводилась высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами .

Варвара Кошечкина
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