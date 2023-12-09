Россия ударила по производствам боеприпасов на Украине

Россия нанесла групповой удар по производствам боеприпасов на Украине

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по производствам боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о производствах боеприпасов для РСЗО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9588 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13924 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов в зоне проведения СВО. Атака проводилась высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами .