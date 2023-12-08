Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о 30 групповых ударах за неделю в зоне спецоперации

Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что атака проводилась высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ударам подверглись объекты военной аэродромной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ): арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов и военной техники, а также базы с горючим.

«Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены», — пояснили в ведомстве.

Неделю назад Минобороны России отчиталось, что российские военные нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре ВСУ. Тогда были поражены, в частности, объекты военной аэродромной инфраструктуры, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.